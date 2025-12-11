CERCOLA: “Cobra” tra due bimbi di 2 e 10 anni. In manette i genitori, arrestati dai Carabinieri

“Cobra” è un nome che richiama alla memoria i fatti di Ercolano, proprio ieri tema centrale di un’accesa udienza in tribunale. Un nome evocativo che la cronaca ci ripropone quotidianamente, merito dei sequestri che i Carabinieri compiono sul territorio partenopeo.

L’ultimo – non per assurdità – è di questa notte. I militari della tenenza di Cercola fermano un’auto, durante un posto di controllo. A bordo un uomo con la compagna e i due figli di 2 e 10 anni. Un quadretto piuttosto ordinario, se non fosse per un “intruso” saltato immediatamente all’occhio. Una confezione di 29 ordigni “Cobra” e “Cipolle”, per oltre 2 chili e mezzo di polvere pirica. Un potenziale esplosivo enorme, che avrebbe potuto uccidere bambini e genitori e distruggere l’auto. In manette Domenico Paone e Giuseppina Borriello, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La donna è ai domiciliari, Paone è stato portato in carcere.