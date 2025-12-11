Torella dei Lombardi (AV) – Cultura della Legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Criscuoli”

Prosegue in Irpinia il ciclo di incontri promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito del progetto “Cultura della Legalità”, rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella mattinata di ieri, il Comandante della Stazione Carabinieri di Torella dei Lombardi ha incontrato circa 100 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli”. All’iniziativa hanno preso parte il Dirigente Scolastico e il corpo docente, che hanno accolto con interesse e partecipazione l’attività formativa.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i temi fondamentali della legalità, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. Ai giovani studenti sono state illustrate le dinamiche di tali fenomeni, le implicazioni comportamentali e i rischi connessi all’uso inconsapevole di internet e dei social, evidenziando gli strumenti di tutela e le corrette condotte da adottare.

Gli alunni, molto coinvolti, hanno posto numerose domande e condiviso riflessioni personali, dimostrando vivo interesse per gli argomenti trattati. Apprezzamento è stato espresso anche dai docenti, che hanno manifestato la volontà di riproporre quanto prima analoghi momenti di confronto.

L’Arma dei Carabinieri conferma così il proprio impegno costante nel dialogo con i più giovani, con l’obiettivo di favorire la crescita di una solida coscienza civica e promuovere comportamenti responsabili all’interno della comunità.