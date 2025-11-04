Casavatore, oltre un quintale di hashish in un’auto lasciata accesa in strada

CASAVATORE – Una scoperta sorprendente quella fatta dai Carabinieri della tenenza di Arzano, che hanno sequestrato oltre un quintale di hashish nascosto all’interno di un’auto abbandonata in strada, nel cuore di Casavatore.

L’episodio è avvenuto in via Francesco Caracciolo, dove una Lancia Y è stata notata dai militari ferma lungo la carreggiata con il motore ancora acceso.

Un dettaglio che ha insospettito i carabinieri, i quali si sono avvicinati per un controllo.

All’interno dell’abitacolo erano presenti cinque grossi borsoni.

Quando i militari hanno aperto le zip, si sono trovati di fronte a centinaia di panetti di hashish, accuratamente confezionati e pronti per essere tagliati e immessi sul mercato.

Il peso complessivo della sostanza stupefacente è stato stimato in circa 110 chilogrammi.

Il sequestro è stato effettuato a carico di ignoti, ma le indagini sono immediatamente scattate per individuare i responsabili e ricostruire la filiera di provenienza del carico, il cui valore sul mercato illegale è stimato in oltre mezzo milione di euro.

I Carabinieri stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona e verificando eventuali tracce o impronte lasciate all’interno del veicolo, nella speranza di risalire a chi abbia abbandonato la vettura e al circuito di traffico di droga a cui il carico era destinato.

Un’operazione importante nel contrasto allo spaccio e al traffico di stupefacenti, che conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio napoletano.