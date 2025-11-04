San Paolo Bel Sito (Na). Bradisismo e Protezione Civile: la scuola protagonista della resilienza

VISCIANO – Conoscenza e prevenzione sono le chiavi per costruire una comunità resiliente di fronte ai rischi naturali. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa “Bradisismo. Conoscenza è Resilienza: il ruolo strategico della scuola nel Piano di Protezione Civile”, promossa dal Comitato tecnico-scientifico A.T.A.P.C. (Associazione per la Tutela Ambientale e la Protezione Civile) in collaborazione con il Comune di Visciano e la Protezione Civile Regione Campania.

L’incontro, rivolto a studenti e docenti degli Istituti Scolastici Padre Arturo D’Onofrio, si terrà in due giornate formative e inclusive:

Mercoledì 12 novembre 2025, dalle 9.00 alle 10.30, presso il plesso di San Paolo Bel Sito (NA);

Giovedì 13 novembre 2025, dalle 9.00 alle 10.30, presso il plesso di Visciano (NA).

Durante gli appuntamenti, gli esperti e le autorità scolastiche e istituzionali discuteranno del ruolo della scuola come presidio fondamentale nella cultura della sicurezza e nella gestione delle emergenze legate al fenomeno del bradisismo, tema di grande attualità per il territorio campano.

A introdurre i lavori sarà Gioacchino Iovino, presidente dell’A.T.A.P.C.

Seguiranno gli interventi di:

Prof.ssa Rita Esposito, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Padre Arturo D’Onofrio”;

Avv. Raffaele Barone, sindaco di San Paolo Bel Sito;

Prof. Sabato Trinchese, sindaco di Visciano;

Avv. Luigi Montanino e Arch. Angela Gardenia, membri del comitato tecnico-scientifico A.T.A.P.C.

L’iniziativa intende rafforzare la collaborazione tra mondo scolastico, istituzioni e Protezione Civile, per diffondere nelle nuove generazioni una cultura della prevenzione e della consapevolezza del rischio.

Come sottolineano gli organizzatori, “la conoscenza è il primo passo verso la resilienza”: comprendere i fenomeni naturali e sapere come comportarsi in caso di emergenza significa proteggere non solo se stessi, ma l’intera comunità.