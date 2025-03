Caposele (AV): I Carabinieri denunciano tre persone per abusivismo edilizio.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Lioni, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, a seguito di attività di controllo inerente all’abusivismo edilizio, hanno denunciato tre persone, ritenute responsabili di violazioni in materia ambientale.

In particolare, i militari hanno accertato che due imprenditori con la collaborazione di un libero professionista avevano realizzato, in area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, in assenza del permesso a costruire e delle obbligatorie autorizzazioni paesaggistiche, una strada con materiale inerte e due muri in cemento armato.

A seguito delle irregolarità riscontrate, i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica, rispettivamente per concorso in reato, abusivismo edilizio in area vincolata.

Sono state, inoltre, elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500euro per aver effettuato, in assenza di autorizzazione, movimento terra in area vincolata.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettività e dell’ambiente.