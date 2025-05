Caposele, auto prende fuoco in marcia: salve due donne e due bambini

Nel pomeriggio di oggi 15 maggio, intorno alle ore 16:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni è intervenuta a Caposele, in via Aldo Moro, per l’incendio di un’autovettura alimentata a gasolio che ha preso fuoco durante la marcia.

A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone, due donne e due bambini, provenienti da Laviano. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita e non si sono registrati danni a cose o strutture circostanti.

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Montella per gli accertamenti di rito.