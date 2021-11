CAMPANIA. Muore bimbo di 5 mesi per virus sinciziale, aperta un’inchiesta dalla Procura

Solo pochi giorni fa era giunto in ospedale il piccolo di 5 mesi stroncato da un virus sinciziale, malattia respiratoria che colpisce i bambini in tenera età e che in sole 48 ore lo ha strappato alla vita. Era ricoverato nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). Il piccolo stava per essere trasferito al Santobono di Napoli, intubato, ma non ha retto alla manovra di intubazione. E’ morto subito dopo. “La cartella clinica è stata sequestrata – aggiungono dalla Direzione sanitaria – e anche il corpicino del bimbo sarà sottoposto domani mattina ad autopsia, per dare seguito a un’indagine aperta su quanto accaduto”.

adsense – Responsive – Post Articolo