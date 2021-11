SPERONE. Lutto nel mondo della scuola: ci lascia la maestra Gabriella Cuozzo

Ieri sera la comunità scolastica del Baianese é stata colpita da un grave lutto per la morte improvvisa della maestra Gabriella Cuozzo, docente dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII-Parini”, insegnava presso il plesso dell’Infanzia “Alda Merini” di Sperone. Nella tardo pomeriggio di ieri un malore le è stato fatale, inutili tutti i tentativi da parte dei soccorritori di salvarla. La maestra Gabriella era molto conosciuta in ambito scolastico, tutti la ricordano come maestra dalla grande sensibilità, umile sempre disponibile, doti che l’hanno resa unica e speciale per quanti l’hanno conosciuta. La notizia della morte immediatamente si è diffusa nel mandamento baianese lasciando in un profondo sconforto quanti la conoscevano e in particolare la dirigenza e i colleghi dell’istituto.

adsense – Responsive – Post Articolo