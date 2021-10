I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Roberto De Martino, 26enne di Arzano già noto alle ffoo e un 27enne incensurato di Castel Volturno.

Durante una perquisizione sono stati trovati in possesso di 96 dosi di crack, 34 di cocaina e 1570 euro in contante ritenuto provento illecito.

I due arrestati sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.

