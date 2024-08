Bisaccia (AV) – Bambino scomparso, ritrovato dai Carabinieri dopo due ore di ricerche

Nel pomeriggio, una mamma di Bisaccia, in forte agitazione, ha contattato il “112” preoccupata per la scomparsa del figlio di 8 anni, che non era rientrato a casa dopo essere uscito con la bicicletta.

Immediatamente sono partite le ricerche, coordinate dalla Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi, che hanno coinvolto 5 pattuglie.

Grazie anche all’analisi delle telecamere comunali, il bambino è stato ritrovato dopo circa due ore in una strada periferica del paese, mentre pedalava sulla sua bici.

Il piccolo, in ottime condizioni di salute, è stato subito riportato a casa e riconsegnato all’affetto dei suoi familiari.