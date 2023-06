Bimba di un anno muore in auto, dimenticata dal papà Carabiniere

Tragedia quest’oggi a Roma nei pressi della Cecchignola. Una bambina di quasi un anno, di nome Stella, è stata trovata morta in auto in via dei Fucilieri, nell’area della cittadella militare. Sul posto le ambulanze del 118 insieme con i carabinieri per le prime indagini. Secondo i primi accertamenti la piccola sarebbe stata lasciata sola in auto, una berlina di colore rosso, dal papà che si trovava con lei e doveva portarla all’asilo interno del ministero della Difesa “Sorella Maria Cristina Luinetti” stamattina. La zona è stata isolata per consentire i rilievi da parte degli investigatori che sono giunti sul posto. La persona che ha visto la piccola dentro l’auto, un militare che lavora alla Cecchignola, ha provato a rompere il finestrino, ma ormai era troppo tardi.