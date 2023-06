Bagnoli: tenta di estorcere del denaro ad un’automobilista. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via di Pozzuoli per una segnalazione di una persona molesta intenta a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale, indicando un uomo, ha raccontato che, dopo aver parcheggiato la propria auto, era stata avvicinata dallo stesso che le aveva intimato di consegnarle 5 euro per la sosta; di fronte al suo rifiuto, l’uomo aveva spinto i bidoni dell’immondizia contro il veicolo minacciandola di danneggiarle la vettura se non gli avesse corrisposto il denaro; pertanto si era allontanata rapidamente per chiamare il 113.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo e dopo averlo identificato per C.S., 41enne napoletano con precedenti di polizia, lo hanno arrestato per tentata estorsione.