Avellino: sorpresi a rubare in un immobile – i Carabinieri arrestano 2 persone

Ieri pomeriggio i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno arrestato 2 persone, ritenute responsabili di “furto aggravato” e “danneggiamento”.

L’azione criminosa si è sviluppata nel pomeriggio di ieri, quando i predetti sono stati sorpresi all’interno di un immobile di proprietà del comune di Avellino mentre erano intenti ad asportare infissi in alluminio e altro materiale avvalendosi di un furgone parcheggiato nell’area circostante.

All’uscita dall’immobile mentre caricavano il materiale hanno trovato i carabinieri che li hanno bloccati per identificarli e controllarli.

A quel punto, a seguito della perquisizione personale e veicolare è stata trovata all’interno del furgone, numerosa merce già rubata dall’immobile per un valore di circa 5mila euro.

I due malviventi, quindi, sono stati dichiarati in arresto e messi a disposizione dell’A.G. e terminate le formalità di rito associati alla Casa Circondariale “Antimo Graziano” di Bellizzi Irpino, mentre la merce recuperata è stata restituita ai proprietari.

L’attività di contrasto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino alla criminalità predatoria è quotidiana e costante e si sviluppa parallelamente sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione.