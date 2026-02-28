Valle dell’Ufita (AV): I Carabinieri denunciano 3 persone per Maltrattamento di animali.

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre persone per “maltrattamento di animali”.

Il provvedimento scaturisce da un controllo effettuato dai militari in due comuni della valle dell’ufita che ha portato alla luce una situazione di grave disagio per tre cani meticci. Nello specifico, è stato accertato che gli animali venivano tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e che procuravano loro sofferenza.

I cani, infatti, privi di qualsiasi riparo dalle intemperie, erano stati legati ad una catena corta fissata ad un palo, impedendone i movimenti. In due casi è stata inoltre riscontrata l’assenza di microchip.

Il servizio veterinario dell’A.S.L. di Avellino, intervenuto sul posto per verificarne lo stato di salute, ha prestato le cure necessarie agli animali, provvedendo altresì all’iscrizione all’anagrafe canina.

L’operazione dei Carabinieri si inquadra nell’ambito delle attività di controllo e vigilanza del territorio, mirate anche alla tutela degli animali e al contrasto di ogni forma di maltrattamento.

I Carabinieri sottolineano l’importanza di garantire il benessere degli animali e ribadiscono il loro impegno nel prevenire e contrastare tali atti di negligenza.