BAIANO. Felice D’Anna eletto vice presidente UNPLI Provinciale di Avellino

L’UNPLI Provinciale di Avellino, presieduta da Giuseppe Silvestri, prosegue il proprio lavoro di coordinamento e supporto alle Pro Loco e alle realtà associative attive sul territorio provinciale, con l’obiettivo di valorizzare le identità locali e promuovere iniziative culturali e sociali.

Nel corso delle recenti attività del consiglio direttivo Felice D’Anna, in passato presidente della Pro Loco Baiano e da anni impegnato nell’associazionismo baianese e non solo, è stato nominato Vice Presidente Provinciale UNPLI Avellino.

Le Pro Loco svolgono un ruolo centrale nella vita delle comunità, contribuendo alla tutela delle tradizioni, alla promozione dei borghi e all’organizzazione di eventi culturali e turistici che animano il territorio. Un lavoro quotidiano portato avanti grazie all’impegno di volontari e dirigenti, che rappresentano una risorsa fondamentale per il tessuto sociale locale.

In questo contesto, l’UNPLI Provinciale di Avellino opera come organismo di raccordo e supporto per l’associazionismo, favorendo la collaborazione tra le Pro Loco, il confronto sulle buone pratiche e il dialogo con le istituzioni.

L’incarico affidato a D’Anna si inserisce in un percorso di continuità e lavoro condiviso all’interno dell’UNPLI Provinciale, con l’obiettivo di sostenere e rafforzare l’azione delle Pro Loco e delle associazioni sul territorio.

L’UNPLI Provinciale di Avellino conferma così il proprio impegno nel valorizzare il lavoro delle Pro Loco e dell’associazionismo locale, riconoscendone il ruolo fondamentale nello sviluppo culturale e sociale delle comunità.