Avellino – Quasi un chilo di cocaina e oltre 11mila euro in contanti: 36enne arrestato in flagranza dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 36enne del posto, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando i militari della Sezione Operativa, impegnati in un servizio esterno svolto in abiti civili, hanno proceduto al controllo dell’uomo mentre usciva dalla propria abitazione.

L’atteggiamento sospetto manifestato dal predetto ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche.

All’esito di perquisizione personale e domiciliare, gli operanti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 935 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 11.750 euro, probabile provento dell’illecita attività.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 36enne è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.