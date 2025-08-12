Avella, ancora rifiuti nocivi in via Farrio: “Cosa si aspetta a installare fototrappole?”

Ennesima discarica abusiva di rifiuti nocivi scoperta in via Farrio ad Avella, a pochi passi da quella segnalata solo pochi giorni fa. Cumuli di rifiuti di ogni tipo, abbandonati senza scrupoli, deturpano l’ambiente e mettono a rischio la salute pubblica.

Segnalazione e denuncia è già stata inviata al Sindaco di Avella, al Comando della Polizia Municipale e ai Carabinieri Forestali di Monteforte Irpino, chiedendo interventi urgenti per la rimozione dei materiali e l’individuazione dei responsabili.

Ma tra i cittadini cresce l’esasperazione: “Cosa si aspetta a installare fototrappole per incastrare gli autori di questi scempi, visto che vengono scelte sempre le stesse zone?”

Il fenomeno, infatti, si ripete in maniera sistematica nelle medesime aree, segno che i responsabili agiscono con la certezza dell’impunità. Un’azione mirata con sistemi di videosorveglianza mobili potrebbe finalmente porre fine a questa piaga ambientale che da mesi affligge il territorio.

L’appello è chiaro: servono controlli costanti, sanzioni esemplari e tolleranza zero verso chi continua a calpestare il decoro urbano e il rispetto per l’ambiente.