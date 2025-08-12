U.S. Avellino: aggiornamento sulle condizioni di Andrea Favilli e Luca Palmiero

Brutte notizie in casa U.S. Avellino a pochi giorni dall’inizio del campionato. Gli esami strumentali effettuati tra ieri e oggi hanno confermato i timori emersi dopo la rifinitura di sabato 9 agosto 2025: Andrea Favilli e Luca Palmiero dovranno fermarsi per infortunio.

Per l’attaccante Favilli si tratta di una tendinopatia inserzionale al tendine della zampa d’oca della gamba sinistra, un problema che potrebbe richiedere tempi di recupero variabili in base alla risposta alle terapie.

Più delicata la situazione di Palmiero, centrocampista cardine per equilibrio e geometrie di gioco, al quale è stata diagnosticata una lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra. In questo caso, lo stop rischia di essere di alcune settimane, con tempi ancora da definire.

Un colpo all’assetto tattico

L’assenza di Favilli priva l’Avellino di un riferimento offensivo importante, capace di far salire la squadra e finalizzare le azioni in area. Mister [nome allenatore] potrebbe essere costretto a rivedere le scelte in attacco, puntando su un terminale offensivo di movimento o su un modulo più leggero, sfruttando la velocità sugli esterni.

Per Palmiero, la perdita si fa sentire soprattutto nella gestione del possesso palla: il regista campano era il fulcro della costruzione bassa. In sua assenza, toccherà probabilmente a un centrocampista con caratteristiche diverse prendersi la regia, oppure si passerà a un doppio mediano più fisico, sacrificando la qualità di impostazione.

Attesa per i tempi di recupero

Lo staff medico seguirà da vicino l’evoluzione clinica dei due giocatori, con l’obiettivo di rimetterli in condizione nel minor tempo possibile. Nel frattempo, lo spogliatoio dovrà stringersi e trovare nuove soluzioni per sopperire alle assenze in questo avvio di stagione.