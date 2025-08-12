Sant’Anastasia: vertice in Prefettura per la sicurezza cittadina

NAPOLI – Questa mattina, nella sede della Prefettura di Napoli, si è riunito il Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico, presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto Michele di Bari.

Il sindaco di Sant’Anastasia, Carmen Esposito, ha rappresentato le principali criticità in materia di sicurezza, segnalando in particolare i disturbi notturni e gli schiamazzi in tre aree sensibili: Via Giuseppe Verdi, zona Poggioverde e Via Raffaele Viviani.

Il Prefetto ha assicurato la massima attenzione e ha disposto un aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine, che opereranno congiuntamente alla Polizia Locale per pattugliare con maggiore intensità il territorio comunale.

Le nuove misure, in attuazione nei prossimi giorni, mirano a tutelare la quiete pubblica e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.