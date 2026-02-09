Assalto a due portavalori sulla Brindisi–Lecce – Il video – Superstrada bloccata e camion in fiamme all’altezza di Tuturano in provincia di Brindisi

La rapina si è consumata questa mattina 9 febbraio 2026 sulla superstrada Brindisi–Lecce, all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato di oltre quattro persone, armate di kalashnikov, ha assaltato un furgone portavalori dell’azienda Btv del gruppo Battistolli. Attualmente il traffico è completamente bloccato. Il blitz è scattato con l’incendio di un mezzo pesante per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto un camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il colpo non sarebbe andato a buon fine.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario. Tra i malviventi e i carabinieri ci sarebbe stato un conflitto un fuoco. Si tratta, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” , del secondo episodio del genere in meno di due anni lungo la stessa strada. Era il 4 luglio 2024, infatti, quando un commando armato mise in azione un altro assalto, giusto a qualche chilometro di distanza da quanto accaduto oggi, nei pressi di Torchiarolo. In quel caso il bottino sfiorò i 3 milioni di ero. Ecco il link delle cruenti immagini, forse le prime riprese in diretta di un assalto ad un portavalori, disponibili all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=iygbrm&jd=1