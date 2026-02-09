NAPOLI. Parcheggi ed espedienti. Carabinieri e Polizia Municipale denunciano 2 imprenditori

Raccontare quello che Carabinieri del Vomero e polizia locale hanno contestato ai titolari di due parcheggi (entrambi denunciati per illecita concorrenza con minaccia e violenza) in via Gino Doria e via Paisiello è complicato.

Partiamo da una cosa che accomuna le due attività: la sosta dei clienti sulle strisce blu.

Il trucco è questo. Al mattino le auto con abbonamento mensile vengono portate all’esterno e parcheggiate, senza ticket, sugli stalli blu, in modo da saturare i più convenienti spazi di sosta su strada e indurre i cittadini a parcheggiare all’interno dei loro garage. Con prezzi che oscillano tra i 5 e i 10 euro l’ora.

Il comportamento si traduce in due opzioni, spesso conviventi. Il cliente paga lo stallo all’autorimessa (con costi molto maggiori rispetto ai parcheggi sulle strisce blu) ma è in sosta senza il grattino.

E potenzialmente un doppio danno: la spesa del parcheggio e la multa per sosta senza ticket.

Per questa condotta, i due impresari sono stati anche sanzionati.

Quello che è stato rilevato in via Gino Doria è ancora più macchinoso e merita lo “spazio” giusto.

Il titolare non si è limitato a sfruttare le strisce comunali ma anche uno stallo per disabili.

In sostanza, la beneficiaria delle strisce gialle ha consegnato il proprio pass al garage, garantendo all’impresario di posizionare le auto dei clienti anche nello spazio riservato ai disabili. In questo caso l’auto trovata impropriamente sullo stallo per disabili è stata immediatamente rimossa.

Nel frattempo, personale dell’Anm ha sanzionato le auto prive di “grattino”