Afragola: rapinano una farmacia. Tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne e un 46enne, entrambi di Afragola con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina aggravata in concorso.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in II Traversa Viottolo Nicola Setola ad Afragola per la segnalazione di una rapina presso una farmacia.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente dell’esercizio commerciale; lo stesso ha raccontato che, poco prima, un soggetto con volto travisato era entrato all’interno dell’attività commerciale e, mimando il gesto di prendere qualcosa dalla tasca della felpa facendo intendere di essere armato, si era fatto consegnare circa 400 euro dalla cassa, per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto con un complice che lo stava attendendo all’esterno.

Gli operatori, a seguito degli accertamenti esperiti, anche grazie alle descrizioni fornite ed alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare in pochissimo tempo i due soggetti nei pressi delle loro abitazioni, dove sono stati bloccati; in quei frangenti, il 35enne è stato trovato in possesso del maltolto.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.