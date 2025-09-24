Ad Avellino  domenica 28 settembre ore 11,30 un Flash Mob per non restare indifferenti

La malnutrizione infantile e le vittime dei bombardamenti a Gaza hanno raggiunto livelli allarmanti. Ad Avellino un flash mob per richiamare l’attenzione sull’olocausto.

La malnutrizione infantile a Gaza ha raggiunto livelli drammatici: secondo le Nazioni Unite, la percentuale di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione acuta è quadruplicata in pochi mesi, superando il 16 per cento nel nord della Striscia. Un dato che, unito al collasso degli ospedali e alla carenza cronica di cibo e acqua potabile, descrive quella che l’UNICEF ha definito “una catastrofe per i bambini” ed adulti.

A questo si aggiunge lo sterminio della popolazione (63000 morti di cui 20000 bambini) prodotto dai bombardamenti.

Per rompere il silenzio attorno a questa emergenza, domenica 28 settembre alle ore 11,30, di fronte alla Chiesa del Rosario C.so V. Emanuele di Avellino, si terrà un pacifico flash mob dedicato specialmente ai bambini di Gaza. I partecipanti canteranno “We are the world”, simbolo di pace, a cui seguirà un minuto di silenzio per ricordare lo sterminio in corso.

“Il nostro gesto vuole richiamare l’attenzione locale e ricordare che i bambini non devono mai diventare vittime della fame e della guerra”, spiegano gli organizzatori.

Il flash mob è aperto a tutti i cittadini, con l’invito a condividere l’evento anche sui social.

Per contatto diretto 3289064049

Organizzazione : Associazione BABBAALRUM A.P.S.