Alaia lancia la sfida: “Astensionismo come protesta. Restituiamo dignità al popolo irpino”

SPERONE – Continua senza tregua la battaglia politica e civile del dottor Salvatore Alaia, già sindaco di Sperone, che ha scelto di anticipare i tempi e di collocarsi fuori dal coro in vista delle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre. L’ex primo cittadino ha annunciato la propria campagna di astensionismo attivo, invitando i cittadini a disertare i seggi come forma di protesta contro quella che definisce una politica logora, distante e incapace di affrontare i problemi reali del territorio.

Secondo Alaia, l’Irpinia e in particolare l’area baianese sarebbero state sistematicamente “mortificate e maltrattate”, private di attenzioni su questioni cruciali quali trasporti, sanità, servizi sociali, ambiente, risorse idriche e viabilità. Una situazione che, a suo dire, ha lasciato segni indelebili e ha spinto intere comunità verso la marginalità.

L’ex sindaco, con fermezza, sottolinea come l’astensionismo non rappresenti disinteresse bensì un atto di resistenza democratica:

“Non possiamo assistere ancora una volta alle solite passerelle elettorali. È arrivato il momento di dire basta. Vogliamo rispetto, vogliamo dignità, vogliamo servizi all’altezza delle necessità della gente.”

Alaia non risparmia critiche al sistema politico regionale, accusato di perpetuare dinamiche clientelari e di mobilitare i cosiddetti “galoppini” in cambio di voti, dimenticando il significato autentico di rappresentanza e responsabilità istituzionale.

Il suo appello è chiaro: costruire una coscienza collettiva che rifiuti l’illusione delle promesse elettorali e che, attraverso l’astensione, lanci un segnale inequivocabile a chi governa.

Se da un lato la scelta di promuovere il non voto può apparire controversa, dall’altro Alaia intende trasformarla in un messaggio politico forte: un grido di dissenso che richiama i cittadini a rivendicare diritti e servizi essenziali ormai da troppo tempo negati.