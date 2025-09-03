Cicciano, ancora disagi idrici: ripristino previsto dalle 11

Cicciano (NA), mercoledì 3 settembre 2025 – Proseguono i disagi per i residenti di via Alcide De Gasperi e delle traverse adiacenti a Cicciano, dove da questa mattina si registrano mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione.
La comunicazione arriva direttamente da GORI, che informa come i propri tecnici siano già al lavoro per riparare il guasto. Secondo quanto reso noto dall’azienda, il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle ore 11:00 di oggi.
L’azienda avverte inoltre che, alla riapertura del flusso, potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di torbidità, destinati comunque a scomparire in breve tempo. Per questo motivo viene raccomandato ai cittadini di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
GORI si scusa con l’utenza per il disagio e assicura che i lavori procedono con la massima urgenza.