Lauro, grande successo per la 4ª edizione del “Premio Generazione Futuro” in memoria del prof. Nappi

Lauro (AV), 3 settembre 2025 – Si è svolta ieri sera a Lauro la quarta edizione del Premio Generazione Futuro, evento dedicato alla memoria del prof. Francesco Maria “Ciccio” Nappi, figura indimenticabile per la comunità, stimato insegnante, scrittore e cultore di teatro.

La manifestazione, ospitata dal Comune, ha avuto come protagonisti gli studenti meritevoli del territorio, premiati per il loro impegno e la loro dedizione. “Talento, passione e speranza per il domani”, queste le parole con cui è stato definito il valore dei giovani partecipanti.

La serata è stata arricchita da letture, poesie, ricordi personali e intermezzi musicali a cura di Fania Lauro, offerti dalla famiglia Nappi per rendere omaggio alla memoria del professore. Momento particolarmente emozionante, il contributo del Maestro Antonio Ferraro, uno degli studenti premiati, che ha donato al Comune di Lauro una sua composizione originale: una tarantella vibrante e coinvolgente, simbolo di appartenenza e tradizione, destinata a diventare patrimonio musicale della comunità.

Alla consegna dei riconoscimenti hanno preso parte la Consigliera delegata alla Scuola e Formazione Paola Scafuro, promotrice e organizzatrice dell’evento, che ha portato i saluti del Sindaco Rossano Sergio Boglione. Presenti anche l’Assessore Ilaria Aschettino e il Presidente del Consiglio comunale Antonio Casoria.

Il Premio Generazione Futuro si conferma così non solo un’occasione di celebrazione, ma anche un messaggio forte di speranza, che sottolinea l’importanza di studio e cultura come strumenti di crescita e di legame tra passato, presente e futuro.