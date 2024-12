Babbo Natale porta conforto ai pazienti della struttura Clotilde di Cicciano. VIDEO

Oggi è stata una giornata speciale per i pazienti della struttura Clotilde di Cicciano, grazie alla visita inaspettata di Babbo Natale. Vestito con il suo caratteristico abito rosso e il sacco pieno di doni, Babbo Natale ha portato non solo regali, ma anche un momento di gioia e conforto a chi sta affrontando difficili percorsi di cura.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione locale, da sempre impegnata nel sostegno ai pazienti con seri problemi di salute ricoverati presso la struttura. Grazie al loro lavoro instancabile e alla sensibilità dimostrata, è stato possibile regalare un sorriso e un po’ di serenità a chi vive quotidianamente con il peso della malattia.

Durante la visita, Babbo Natale ha distribuito piccoli doni e parole di incoraggiamento, fermandosi con ogni paziente per un momento di ascolto e vicinanza. L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento da parte dei ricoverati, che hanno accolto con calore il gesto, sentendosi meno soli in questo periodo particolarmente delicato dell’anno.

L’associazione ha ribadito il proprio impegno nell’alleviare il decorso della malattia per i pazienti della struttura, sottolineando come momenti di allegria e condivisione possano fare una grande differenza nel percorso della malattia. “Siamo felici di poter essere vicini a queste persone anche solo con un piccolo gesto,” ha dichiarato un rappresentante. “Ogni sorriso è una vittoria.”

Questa iniziativa dimostra ancora una volta come la solidarietà e l’attenzione verso il prossimo possano creare un clima di speranza anche nei momenti più difficili. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, portando un po’ della magia del Natale tra le mura della struttura Clotilde di Cicciano.

(Andrea Salvatore Guerriero)