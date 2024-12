SPERONE. Salvatore Alaia: i comitati compatti nel denunciare e diffidare i vertici dell’EAV

Continuano senza se e senza ma le iniziative dei comitati civici dei pendolari che nel stigmatizzare la linea di condotta dei vertici aziendali dell’EAV, hanno deciso di passare dalle parole ai fatti nella consapevolezza di tutelare i pendolari troppo spesso mortificati da scelte assurde e aberranti che hanno messo in ginocchio a livello regionale il servizio trasporti .Ed è per questo che nella giornata di mercoledì 18 dicembre alle ore 11,00 presso la sede di Confesercenti a Napoli, è stato sottoscritto l’atto di diffida nei confronti dell’EAV per il mancato rispetto di una serie di norme contrattuali che avrebbero dovuto raggiungere un obiettivo fondamentale in termini di miglioramento del servizio per garantire la giusta attenzione agli utenti.