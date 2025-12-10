Casapulla, vivere la demenza accanto ai nostri cari

La demenza senile non colpisce solo chi ne è affetto, ma coinvolge profondamente anche famiglie e caregiver. Con l’obiettivo di offrire informazione, supporto e strumenti utili alla gestione quotidiana della malattia, l’ASL Caserta – Regione Campania organizza l’evento informativo dal titolo “Vivere la demenza accanto ai nostri cari”.

L’incontro si terrà giovedì 12 dicembre 2025, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Casapulla, in Piazza Municipio n.1. L’iniziativa, curata dall’Assessore Maria Sorbo, è rivolta in modo particolare a familiari e caregiver di persone affette da demenza, con l’intento di promuovere consapevolezza, conoscenza e una presa in carico sempre più attenta e umana.

L’evento rientra nel Piano Regionale della Prevenzione 2020–2025, nell’ambito del programma PP02 – Comunità Attive, Obiettivo OS06, e rappresenta un’importante occasione di confronto e informazione sui percorsi di supporto sociosanitario, sulle strategie assistenziali e sull’importanza della rete territoriale.

Attraverso momenti di approfondimento e dialogo, l’incontro vuole valorizzare il ruolo della comunità nel sostenere chi vive quotidianamente accanto a una persona con demenza, favorendo una cultura della cura e dell’inclusione.

La partecipazione è aperta e gratuita.