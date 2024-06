Momenti di paura questa mattina lungo la Tangenziale nei pressi dell’uscita dello stadio per un’auto in fiamme. Una Ford Fusion, con al volante un uomo, ha iniziato a sprigionare fumo. Il conducente, accortosi del fumo, ha immediatamente arrestato la marcia e ha abbandonato l’abitacolo. L’allarme è scattato subito, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area circostante.