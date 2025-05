Tutto pronto per l’edizione 2025 del Premio Anfiteatro d’Argento Cultura e Imprenditoria

L’evento è promosso dalla Pro Loco Abella, dalla PMI International e diverse associazioni del territorio, con la mission di valorizzare aziende, artisti, personalità del mondo culturale giornalistico, con particolare attenzione all’eccellenze della Campania. Fondato nel 1989, il premio ha visto negli anni la presenza di grandi personalità della cultura, e che, da sei anni ha aperto le sue porte anche al mondo imprenditoriale.

Sabato 17 Maggio, alle ore 18,30 al Teatro Colosseo di Baiano, con la conduzione della scrittrice Francesca Grassi, le eccellenze del mondo artistico, culturale, imprenditoriale e sociale, riceveranno il Premio, un conio in cartapesta realizzato e donato da Cettina Prezioso, la poliedrica artista avellana, famosa per le sue stupende realizzazioni.

Un evento atteso che ha ricevuto e riceve autorevoli apprezzamenti socio culturali.

Ecco le eccellenze 2025, scelte dal comitato del Premio: per le scuole l’ Istituto Comprensivo A. Manzoni di Mugnano del Cardinale, diretto dalla Prof. ssa Luigia Conte, una scuola che si è distinta per la qualità dell’offerta formativa, per la presenza attiva sul territorio, per la collaborazione con Enti e associazioni promuovendo i valori di cultura, arte, ambiente e legalità.Riccardo D’Avanzo Attore, Regista Teatrale, Associazione Mela con la quale promuove eventi di spessore culturale e artistico, tra cui, la rassegna Teatro sotto le Stelle. Il giovanissimo Pasquale Salapete Musicista, virtuoso della Chitarra Classica, che incanta le platee e raccoglie premi di caratura internazionale nei vari concorsi musicali a cui è partecipa. Giuseppina Acierno Mezzo Soprano – ex Corista del San Carlo – Napoli, un importante carriera artistica che l’ha portata a girare teatri nazionali e internazionali. Claudio Palmiero e Michele Gambardella i musicisti avellani della Marimba Show Duo, sodalizio artistico che ha recentemente partecipato al programma di Nek dalla strada al palco ricevendo consensi e plausi. Pietro Sgambati il fluentescrittore bruscianese, autore di romanzi e saggi. Il Calciatore Gaetano Masucci, la sua carriera, come una galoppata senza sosta, lo ha portato attraverso varie squadre, dal Sassuolo al Frosinone, dall’Entella al Pisa, a toccare tutti i gradini della piramide calcistica italiana. L’imprenditrice di successo, Maria Grazia Galeatofiore gestrice di 5 supermercati a marchio Conad, due gallerie commerciali, e diverse attività ristorative, promotrice di eventi culturali e di solidarietà. Gestita dalla famiglia Garofalodi Torre del Greco, la Pizzeria La Napoletana di Baiano, dove tradizione e ricerca si fondono per dare vita a particolari pizze per la delizia dei palati più raffinati. Fondata da Antonio e Nicola Albanese, imprenditori di seconda generazione nel settore edile,la Imprecal srl si è affermata a livello nazionale per la qualità della sua offerta tecnica e professionale, con sedi in Campania e Toscana. Energia alternativa e grandi strutture metalliche sono i prodotti innovativi dell’AZ Impianti società operativa a Salerno con sede a Milano. La Sirio srl società Tarantina di comunicazione e marketing, allestitrice e curatrice di grandi eventi in Puglia e in Italia.

L’antica Farmacia Masi di Baiano, quattro generazioni di farmacisti a servizio del territorio. Il Maestro Pasticciere Cav. Francesco Carmelo Grasso, fondatore dellaGF3 di Lauro e Nola, per oltre mezzo secolo oltre a creare i tipici dolci della tradizione campana, si è distinto nella realizzazione di nuovi prodotti pasticceri con l’utilizzo di ingredienti di elevata qualità. È Nicola Barbato,l’imprenditore della G.B Agricola srl, promotore e artefice della valorizzazione della Cipolla Ramata di Montoro e di altre tante iniziative di promozione del territorio, delle sue bellezze, dell’enogastronomia irpina e dell’ambiente.

La Vertullo Turismo srl Capaccio – Paestum (Sa) del Lido Villaggio Cascata, pionieri dell’offerta turistica cilentana. Il giovane Cantautore Stefano Sanseverino, promettente artista del filone neomelodico di scuola napoletana. L’azienda CML Vesuvio srl, con sedi a Napoli e Nola, leader nel settore della sicurezza sul lavoro e nella formazione aziendale. Samuele Ciambriello, Giornalista, scrittore – Garante per i diritti dei detenuti della Campania, personalità da sempre impegnata nel mondo della solidarietà e del volontariato attivo, autore di molte iniziative nelle carceri della Campania. Il giornalista economico e storyteller Gianluca Marino fondatore del Gruppo Marino, azienda affermata nel settore della comunicazione e della pubblicità in Campania.

Una sezione particolare quella delle Menzioni d’onore alla memoria dedicate quest’anno: al Sindacalista e Dirigente della CGIL Raffaele Lieto coerente testimone dell’azione e della cultura politica della Sinistra, ma soprattutto autentico rappresentante del mondo del lavoro, avendo guidato- nei decenni di fine ‘900 e d’inizio del Terzo Millennio-, la Cgil in provincia di Avellino e in Campania. A Felice Napolitano giovane Tecnico Informatico ad un anno dalla sua scomparsa, persona di grandi doti umane e professionali, fondatore della Multimedia Computer, un eccellente laboratorio tecnico per l’hardware con sede adAvella.

A Salvatore Canu, di Thiesi – Sassari, combattente tra il 1943 – 45 per la libertà d’Italia, patriota per vocazione, uomo e commerciante di grande spessore morale, che negli anni ha ricevuto molteplici riconoscimenti.

L’evento si dipanerà tra intermezzi musicali e narrativi degli artisti premiandi. Il service è curato dal noto DJ Sansone. Media partners: BInews, il Meridiano, Froggy.