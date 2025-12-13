L’I.C. “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale premia il “Trailer dell’anno 2025/2026”: un progetto innovativo che trasforma gli studenti in piccoli cineasti

Un laboratorio sperimentale, creativo e multidisciplinare: così può essere definito il progetto “Trailer dell’anno ’25/’26”, ideato dal Dipartimento di Tecnologia dell’I.C. “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale, guidato dai docenti Catia Zotti e Antonio Marsella. Un’iniziativa che ha acceso entusiasmo e partecipazione negli studenti di fine ciclo della scuola secondaria, trasformandoli in veri protagonisti della scena cinematografica scolastica.
Un compito di realtà trasformato in arte
Il progetto è nato come un compito cooperativo di inizio anno: creare un breve video in stile trailer che raccontasse, in anteprima, il “film” del loro futuro ultimo anno di scuola media.
Un esercizio innovativo che ha spinto i ragazzi a misurarsi con una nuova forma d’arte espressiva: il cinema.
Le cinque classi coinvolte hanno risposto con impegno straordinario, costruendo un vero e proprio progetto cinematografico in tutte le sue fasi:
scrittura della sceneggiatura
definizione dei ruoli
ricerca di musiche, suoni e ambientazioni
studio di costumi e attrezzature
selezione di app digitali e lavoro di montaggio
confronto tra pari e cooperazione
Un laboratorio completo, che ha unito creatività, ricerca, tecnologia, pensiero critico e capacità relazionali.
Cinque cortometraggi, cinque storie, un unico grande valore
Il risultato? Cinque cortometraggi definiti dalla scuola come lavori “di valore”: non solo per la qualità tecnica, ma per la capacità di:
trasmettere messaggi etici
rafforzare i legami tra i compagni
suscitare emozioni
raccontare la bellezza del mondo scolastico
valorizzare l’età dell’adolescenza con spontaneità e autenticità
Ogni trailer è risultato originale e rappresentativo delle peculiarità del gruppo classe.
Una giuria d’eccezione per una premiazione in stile cinema
Per attribuire il simbolico “Oscar del Manzoni”, l’Istituto ha istituito una giuria neutrale composta da:
Dott.ssa Luigia Conte, dirigente scolastico
Prof.ssa Passalacqua, collaboratrice del DS
Dott. Giovanni Scotti, DSGA
personale di segreteria
due esperti esterni:
Mauro Ielardi, cineoperatore Sky
Christian Candela, youtuber e collaboratore Webboh
La proiezione dei cinque trailer si è svolta il 9 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Sirignano. Al termine, è stato consegnato il simbolico Oscar al gruppo classe più votato.
Un progetto che educa alla creatività, alla cooperazione e alle emozioni
Il “Trailer dell’anno” non è stato solo un lavoro scolastico, ma una palestra di competenze: artistiche, digitali, sociali, emotive.
Gli studenti hanno sperimentato cosa significa costruire un prodotto culturale autentico, collaborare, mettersi alla prova e vedere raccontato il proprio cammino attraverso un linguaggio nuovo.
Un’iniziativa che dimostra, ancora una volta, la capacità dell’I.C. “Manzoni” di innovare nella didattica e di offrire ai suoi ragazzi esperienze formative di grande valore umano e culturale.