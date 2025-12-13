L’I.C. “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale premia il “Trailer dell’anno 2025/2026”: un progetto innovativo che trasforma gli studenti in piccoli cineasti

Un laboratorio sperimentale, creativo e multidisciplinare: così può essere definito il progetto “Trailer dell’anno ’25/’26”, ideato dal Dipartimento di Tecnologia dell’I.C. “Alessandro Manzoni” di Mugnano del Cardinale, guidato dai docenti Catia Zotti e Antonio Marsella. Un’iniziativa che ha acceso entusiasmo e partecipazione negli studenti di fine ciclo della scuola secondaria, trasformandoli in veri protagonisti della scena cinematografica scolastica.

Un compito di realtà trasformato in arte

Il progetto è nato come un compito cooperativo di inizio anno: creare un breve video in stile trailer che raccontasse, in anteprima, il “film” del loro futuro ultimo anno di scuola media.

Un esercizio innovativo che ha spinto i ragazzi a misurarsi con una nuova forma d’arte espressiva: il cinema.

Le cinque classi coinvolte hanno risposto con impegno straordinario, costruendo un vero e proprio progetto cinematografico in tutte le sue fasi:

scrittura della sceneggiatura

definizione dei ruoli

ricerca di musiche, suoni e ambientazioni

studio di costumi e attrezzature

selezione di app digitali e lavoro di montaggio

confronto tra pari e cooperazione

Un laboratorio completo, che ha unito creatività, ricerca, tecnologia, pensiero critico e capacità relazionali.

Cinque cortometraggi, cinque storie, un unico grande valore

Il risultato? Cinque cortometraggi definiti dalla scuola come lavori “di valore”: non solo per la qualità tecnica, ma per la capacità di:

trasmettere messaggi etici

rafforzare i legami tra i compagni

suscitare emozioni

raccontare la bellezza del mondo scolastico

valorizzare l’età dell’adolescenza con spontaneità e autenticità

Ogni trailer è risultato originale e rappresentativo delle peculiarità del gruppo classe.

Una giuria d’eccezione per una premiazione in stile cinema

Per attribuire il simbolico “Oscar del Manzoni”, l’Istituto ha istituito una giuria neutrale composta da:

Dott.ssa Luigia Conte , dirigente scolastico

Prof.ssa Passalacqua , collaboratrice del DS

Dott. Giovanni Scotti , DSGA

personale di segreteria

due esperti esterni: Mauro Ielardi , cineoperatore Sky Christian Candela , youtuber e collaboratore Webboh



La proiezione dei cinque trailer si è svolta il 9 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Sirignano. Al termine, è stato consegnato il simbolico Oscar al gruppo classe più votato.

Un progetto che educa alla creatività, alla cooperazione e alle emozioni

Il “Trailer dell’anno” non è stato solo un lavoro scolastico, ma una palestra di competenze: artistiche, digitali, sociali, emotive.

Gli studenti hanno sperimentato cosa significa costruire un prodotto culturale autentico, collaborare, mettersi alla prova e vedere raccontato il proprio cammino attraverso un linguaggio nuovo.

Un’iniziativa che dimostra, ancora una volta, la capacità dell’I.C. “Manzoni” di innovare nella didattica e di offrire ai suoi ragazzi esperienze formative di grande valore umano e culturale.