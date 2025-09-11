Mugnano del Cardinale, intervista al sindaco Alessandro Napolitano: emergenza acqua, opere pubbliche e futuro del calcio locale

Mugnano del Cardinale (AV) – Un confronto a tutto campo quello tra il sindaco dott. Alessandro Napolitano e il direttore del nostro giornale, Felice Sinscalchi, che ha affrontato i temi più caldi per la comunità mugnanese.

Tra le questioni al centro dell’intervista, la più sentita riguarda senza dubbio il problema dell’acqua. Da settimane, infatti, i cittadini devono fare i conti con i continui distacchi serali, causati dalla carenza idrica e dalle disposizioni dell’ente gestore “Alto Calore”, che sospende l’erogazione nelle ore notturne per consentire il riempimento dei serbatoi. Una situazione che pesa sulla quotidianità delle famiglie e che resta al centro del dibattito pubblico.

Ampio spazio è stato dedicato anche al capitolo opere pubbliche, con un’analisi dei progetti ancora in sospeso e di quelli in fase di realizzazione. Il primo cittadino ha illustrato i piani dell’amministrazione per migliorare i servizi e l’infrastruttura urbana.

Non è mancato un passaggio sul futuro del Carotenuto Calcio, storico simbolo sportivo del paese, che rischia di scomparire. Il sindaco ha spiegato come si stia lavorando per garantire l’iscrizione al prossimo campionato dilettantistico, tentando di salvare la squadra e con essa la tradizione calcistica mugnanese.

Infine, si è discusso anche della recente nota dell’opposizione di Nuova Alleanza Popolare, che ha sollevato la questione di un presunto caso di West Nile a Mugnano del Cardinale. Su questo punto, il sindaco ha voluto fornire chiarimenti e le sue motivazioni, rassicurando i cittadini.

Un’intervista, dunque, che tocca argomenti concreti e urgenti, dando voce direttamente al primo cittadino su ciò che riguarda la vita quotidiana, le emergenze e le prospettive future di Mugnano del Cardinale.