U.S. Avellino. Lupi oggi a Carrara, i convocati di mister Biancolino

21/09/2025 binews.it ATTUALITA', Calcio, Calcio Avellino, Calcio Avellino, EVIDENZA, SPORT 0

U.S. Avellino. Lupi oggi a Carrara, i convocati di mister Biancolino

In vista del match tra Carrarese ed Avellino, valido per la quarta giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:U.S. Avellino. Lupi oggi a Carrara, i convocati di mister Biancolino

Portieri1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;

Difensori2 Missori, 23 Cagnano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi;

Centrocampisti6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne.

REPORT

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Cosimo Patierno I suoi parametri migliorano quotidianamente. Mantenendo questi miglioramenti potrebbe ritornare a breve ad allenarsi in maniera ridotta.

Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo.

Gennaro Tutino: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra.