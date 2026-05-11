Cultura & Musica, parole per la Pace con Joseph Galeotafiore e Salvatore Norma, con le narrazioni della poetessa Paola Miele

l 24 maggio al Teatro Colosseo di Baiano la manifestazione conclusiva della Festa dei Libri e dei Fumetti promossa dalla Pro Loco Baiano, La Piccola Cometa e altre associazioni del territorio.

di Saverio Bellofatto

“Io continuo a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi. Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore”.

(Viaggio da Roma ad Algeri, 13 aprile 2026 – Papa Leone XIV)

Queste le tematiche al centro di un evento speciale in programma domenica 24 maggio al Teatro Colosseo di Baiano, appuntamento conclusivo della Festa dei Libri e dei Fumetti. Saranno un duo di musicisti e una poetessa a tessere i fili della serata finale della kermesse, proponendo evergreen musicali italiani e internazionali lungo un percorso artistico dedicato alla Pace.

Protagonista e ideatore dell’iniziativa sarà il musicista Joseph Galeotafiore, talentuoso ed eclettico chitarrista “mancino”, che dopo gli studi classici ha scelto con successo la strada della musica moderna. Specializzato alla Yamaha School & Performing in chitarra moderna, ha conseguito un master al Berklee Institute in musica rock-pop ed è stato selezionato tra i protagonisti di “Tu Si Que Vales 2026”.

Accanto a lui Salvatore Norma, chitarrista funky di scuola napoletana con influenze etniche del territorio partenopeo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi musicisti dell’hinterland napoletano e vanta oltre 400 concerti.

A impreziosire la serata saranno le narrazioni della poetessa baianese Paola Miele, conosciuta e apprezzata per le sue composizioni in lingua italiana e napoletana. Al suo attivo quattro raccolte poetiche e diversi riconoscimenti in concorsi di poesia e narrativa. Una sua composizione-preghiera dedicata a San Carlo Acutis, “Gesù nella vita”, è stata scelta dal Rettore dell’Accademia Bonifaciana, Comm. Dott. Sante De Angelis, e musicata dal M° Prof. Cesare Marinacci, direttore artistico dell’Accademia Internazionale Bonifaciana.

L’immenso Michael Jackson cantava: Heal the world/Make it a better place/For youand for me/And the entire /human race/There are people dying/If you care enough for the living/Make a better place/ For you and for me

“Guarisci il mondo/Rendilo un posto migliore/Per te e per me/E l’intera razza umana Ci sono persone che stanno morendo/Se ci tieni abbastanza alla vita/Rendilo un posto migliore/Per te e per me”

Parole significative per una festa della cultura e di Pace, quest’anno dedicata e patrocinata dal Comitato Nazionale Celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte a San Francesco d’Assisi. L’appuntamento, da non perdere, è per domenica 24 Maggio alle ore 18,00 al teatro Colosseo di Baiano. Ingresso libero!