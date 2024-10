Comunicato Stampa dei Comitati Pendolari Circumvesuviana: Noi non ci stiamo!

Ogni giorno viaggiare sulle linee vesuviane è diventato un vero calvario. Tra soppressioni, ritardi e continui guasti, la vita del pendolare è uno stillicidio quotidiano. Chi utilizza la Circumvesuviana deve ormai dotarsi di scarpe comode, poiché le camminate sui binari sono quasi una routine giornaliera.

Nonostante le nostre ripetute richieste, l’EAV continua a ignorarci. Domani pomeriggio ci hanno invitato a un incontro, ma senza un ordine del giorno. Noi non ci saremo! Siamo stanchi di essere presi in giro. Le nostre richieste sono state presentate più volte e ufficializzate nell’ultimo incontro in prefettura:

a) Declassamento dei treni direttissimi sulla linea di Sorrento e aumento delle corse, con l’eliminazione della linea Torre Annunziata; b) Corse dirette sulla linea Napoli-Baiano senza cambio treno a San Giorgio; c) Rimodulazione del percorso e delle modalità di partenza della navetta bus Volla-Centro Direzionale; d) Riapertura della fermata Parco Piemonte; e) Aumento del numero di stazioni presidiate.

Invitiamo i sindaci presenti agli incontri con EAV a viaggiare in treno per vivere l’esperienza del pendolare, tra ritardi e disagi. La situazione attuale è il risultato di una gestione fallimentare delle linee vesuviane, che abbiamo già denunciato più volte. Nonostante i miliardi di euro a disposizione, l’attuale dirigenza è riuscita a peggiorare ulteriormente il servizio, portando migliaia di cittadini a rinunciare al treno, preferendo mezzi privati o bus alternativi, con un aumento del traffico urbano.

La Circumvesuviana, come la conoscevamo, non esiste più: non ci sono i treni, manca la ferrovia! Non possiamo sederci a un tavolo con chi, con arroganza, ha continuato a prendere decisioni sbagliate, affermando che nessuna protesta o raccolta firme avrebbe potuto cambiare le cose.

La nostra assenza dall’incontro è un atto di protesta in difesa della dignità e dei diritti dei pendolari!

Firmato: