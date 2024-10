Binews: Tutto Pronto per la 11ª Edizione del Premio Binews, Celebrando le Eccellenze del 2024

Quest’anno, il Premio Binews si preannuncia ancora più ricco e coinvolgente, con una platea di ospiti d’onore, protagonisti nei settori della cultura, scienza, sport, imprenditoria, arte e comunicazione. Saranno premiate personalità e realtà che hanno saputo distinguersi per innovazione, creatività e dedizione, portando lustro non solo al nostro territorio, ma anche a livello nazionale.

La serata sarà un momento di celebrazione collettiva, durante la quale saranno consegnati riconoscimenti a coloro che hanno lasciato un segno significativo nel 2024. Tra i premiati si annoverano professionisti di rilievo, imprenditori innovativi, artisti emergenti e figure di spicco nel mondo sportivo.

Nel corso delle dieci edizioni precedenti, il Premio Binews ha avuto l’onore di mettere in luce tantissimi talenti locali, diventando così una vetrina per chi, con impegno e passione, si è distinto nel proprio campo. L’edizione di quest’anno sarà un’ulteriore conferma di come il nostro territorio sia ricco di competenze, professionalità e creatività.

L’invito è rivolto a tutta la comunità: il 28 dicembre sarà un’occasione unica per celebrare insieme il talento e l’eccellenza al Teatro Colosseo di Baiano, in una serata che promette emozioni, sorprese e momenti di grande ispirazione. Non mancate!