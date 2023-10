Calcio. Il Baiano morde, ma strappa via un solo punto!

di Carmine Guerriero

Al Bellofatto il Baiano pareggia contro la Mariglianese 1 – 1. La squadra di casa dall’inizio fino alla fine ha dimostrato di avere il dominio del gioco, avendo tante occasioni non capitalizzate. Vista l’ottima prestazione dei granata, il pareggio di oggi resta un boccone amaro difficile da digerire. Il Baiano con il punto di oggi, compie un timido passo in avanti spingendosi dalla rovente zona bassa della classifica( play out ) .

Dopo una fase iniziale di studio tra le due squadre al minuto 17 ‘, Ferrentino su punizione, scaglia una violenta sassata che viene respinta dal portiere avversario in calcio d’angolo. Nonostante viga il divario in classifica tra le 2 squadre , il Baiano gioca senza timore , e , al minuto 24 ‘ Picciocchi , in una posizione strategica del rettangolo di gioco, si procura una punizione. Sulla palla si accinge il solito Ferrentino che lancia una palla infuocata in aria di rigore , ma nessuno riesce ad impattarla con vigore.

Al minuto 30 dopo esserci abituati alle fluttuanti manovre offensive della squadra di casa, Tedeschi ruba la palla al distratto difensore avversario, s’invola verso la porta, ma tra il clamore generale l’arbitro fischia un fallo di dubbia scorrettezza. Il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Nel secondo tempo, il Baiano, dopo pochi secondi dal fischio del direttore di gara, si rende pericolosissimo: Mocerino percorre velocemente la corsia di sinistra, fa partire un cross velenoso che attraversa tutta l’aria fino ad arrivare in mezzaluna, dove trova Ferrentino che spara alto. Al 14’ , Tedeschi, con dribbling, s’invola verso la porta nemica , cerca Meglio, ma il portiere si fa trovare pronto, blocca il tentativo velleitario granata. Al 65’ della ripresa il Baiano passa in vantaggio: Ferrentino scaltro a sfruttare l’errore difensivo , affonda con impeto verso la porta avversaria e trova la rete del 1-0. Gioia frugale per i padroni di casa che da calcio d’angolo subiscono la rete del pareggio. Sepe, difensore della Mariglianese , salta più di tutti, arpiona la palla che si va a depositare alle spalle del portiere. Negli ultimi minuti, D’auria si rende pericoloso con due tentativi solitari che non scalfiscono il risultato: Baiano-Mariglianese 1-1.

Formazioni:

A.C. Baiano 1928

Odore, Pagliocca, Zolla, Di Capua, Albertini k, Russo, Mocerino, Picciocchi , Ferrentino , Meglio. A disposizione: Napolitano, Sgambati, Longobardi , Vargara, D’auria.

ASD F.C. Marigliano

Carbone,Chimez,D’onofrio,Volpe,Bove,Sepe,Falco,Nucci,Esposito,Schettino. A disposizione: Prisco, Formisano, Battaglia, Miele, Coppola, Borrelli.