Avella, nuovo campetto sportivo inaugurato con Festa e Benedizione. Video e Foto

Nella storica cittadina di Avella (AV), l’atteso giorno di domenica, 29 ottobre 2023, ha portato con sé una cerimonia di inaugurazione di grande risonanza. Un nuovo campetto di calcio è stato aperto nell’area delle Cooperative, aggiungendo una nuova gemma al patrimonio sportivo di questa comunità archeologica.

La cerimonia di inaugurazione è stata un evento straordinario che ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco, tra cui il parroco locale, don Giuseppe Parisi. La sua presenza ha donato una solennità speciale all’evento, poiché ha iniziato la giornata con una benedizione e preghiere che hanno sottolineato l’importanza di questo nuovo luogo nel tessuto sociale di Avella.

La rappresentanza del Comune è stata guidata dalla consigliere delegata allo Sport, Nicoletta Longobardi, e in seguito è stata raggiunta dal sindaco Vincenzo Biancardi, che ha avuto l’onore di tagliare il nastro, simbolo di questa nuova era sportiva per la città. Le parole di entrambi i rappresentanti istituzionali hanno enfatizzato il ruolo cruciale dello sport nel promuovere uno stile di vita sano e costruire una comunità forte. Presente anche il capogruppo di opposizione Chiara Cacace che ha sottolineato l’importanza di questa nuova inaugurazione per il paese.

Un momento toccante della cerimonia è stato l’intervento del presidente Gennaro Pecchia, un vero veterano del calcio ad Avella da ben 55 anni. Emozionato e orgoglioso, ha preso in gestione il campetto. Questa società è da lungo tempo impegnata nel territorio come scuola calcio e ha una storia di successi nello sviluppo di giovani talenti.

Tra gli illustri ospiti, si è distinto anche l’ex calciatore Emanuele D’Anna, una figura rispettata nel mondo del calcio. Inoltre, è stato notato un giovane talento del calcio femminile che attualmente gioca per il Pomigliano, dimostrando come il nuovo campetto possa ispirare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni sportivi.

L’inaugurazione di questo campetto di calcio rappresenta un momento storico per Avella, in quanto unisce tradizione e futuro, passione sportiva e impegno sociale. Questa nuova struttura è destinata a essere un luogo di crescita, divertimento e condivisione per i cittadini di tutte le età, contribuendo a plasmare un futuro più luminoso per la comunità di Avella.