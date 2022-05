BAIANO. “L’Italia sul serio”, l’iniziativa di AZIONE fa tappa nel mandamento. Video e Foto

Questa mattina in piazza Napolitano a Baiano l’iniziativa di Azione, il partito di Calenda con i suoi rappresentanti provinciali, nell’ambito dell’iniziativa “L’Italia sul serio”, ha fatto tappa in paese. Presente l’organico irpino con in testa il suo segretario Giovanni Bove e il presidente Salvatore Alaia. In piazza hanno incontrato i sostenitori e simpatizzanti e dato la possibilità di tesserarsi al partito. E’ stata l’occasione per un momento di incontro e confronto tra le persone. Il presidente Alaia ha dichiarato: “Noi di Azione, anche nel mandamento, vogliamo qualificarci quali cittadini ed amministratori responsabili, in grado con le loro proposte concrete di orientare le scelte di chi è chiamato a governare le comunità locali; per restituire credibilità alla politica occorre uno sforzo e la capacità di ritornare a respirare il gusto dell’incontro con la gente”.

In allegato le interviste ai responsabili del partito.

