BAIANO IN SCENA: UN SUCCESSO CHE PARLA DI TEATRO, COMUNITÀ E PASSIONE

Si è conclusa domenica 12 aprile l’edizione di Baiano in Scena, una rassegna che ha saputo trasformare il teatro in un punto di incontro vivo, partecipato e condiviso. I numeri raccontano molto, ma non tutto: circa 2000 spettatori complessivi, tra cui oltre 400 bambini, hanno preso parte agli spettacoli, riempiendo il Teatro Colosseo di sorrisi, emozioni e attenzione.

Un segnale forte, che conferma quanto il teatro continui ad essere uno spazio necessario, capace di unire generazioni e sensibilità diverse.

Dietro questo risultato c’è un grande lavoro di squadra.

Un grazie sincero va a tutte le compagnie teatrali che hanno preso parte alla rassegna, portando sul palco qualità, passione e spettacoli capaci di coinvolgere pubblici differenti, dagli adulti ai più piccoli.

Un ringraziamento speciale ai nostri sponsor, che hanno sostenuto concretamente il progetto, credendo nel valore della cultura come motore per il territorio. Fondamentale il supporto tecnico di Proteatro, che ha curato con professionalità l’audio degli spettacoli, contribuendo in modo determinante alla riuscita di ogni serata.

Grazie all’Amministrazione Comunale, per la collaborazione e la vicinanza dimostrata, e a tutti coloro che, con impegno e dedizione, hanno lavorato dietro le quinte rendendo possibile ogni singolo appuntamento.

Baiano in Scena si chiude, ma il teatro continua il suo cammino.

Nei prossimi mesi, I Sognattori porteranno in scena le proprie produzioni in diversi teatri, con titoli come “Un Turco Napoletano”, “Questi Fantasmi!” e “Chi non muore si rivede”, in un percorso che toccherà Itri, Torrecuso, Mirabella Eclano, Ariano Irpino e Salerno.

Un viaggio che prosegue, con la stessa energia e lo stesso amore per il palcoscenico.

L’appuntamento è già fissato: ci rivediamo il prossimo anno, per una nuova edizione di Baiano in Scena, pronti a scrivere insieme un’altra pagina di teatro.

Perché il teatro non è solo spettacolo. È comunità, è condivisione, è vita.