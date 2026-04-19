BAIANO. Grande successo per il primo appuntamento della seconda edizione della “Scuola di educazione politica”, un progetto di  Franco Vittoria

di Antonio Vecchione

Teatro Colosseo di Baiano, sabato 18 aprile, alle 10.30, inaugurazione della seconda edizione della “Scuola di educazione politica”, un progetto ideato dalla fertile mente di Franco Vittoria, frutto della sua lunga esperienza politica maturata nelle trincee istituzionali e finalizzato alla formazione delle giovani generazioni. Il corso si è aperto con due autorevoli esperti della materia: la Lectio magistralis di Luciano Violante, già Presidente della Camera dei Deputati, e con il prezioso contributo del prof. Sandro Staiano, presidente emerito dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Chiarissima la lectio di Violante. La democrazia nel mondo attraversa una fase di recessione. Non è un problema di “altri”, ma investe direttamente la qualità della nostra convivenza, la fiducia nelle regole comuni e nelle istituzioni, la libertà dalla paura del potere usato in modo violento, la possibilità di dissentire senza essere colpevolizzati. Una situazione che trova le sue cause negli autocrati che comandano il mondo. Quando prevale la forza ed il potere della ricchezza, occorre parlare e sostenere il primato della democrazia. Quando i diritti degli stati e dei cittadini corrono pericoli, come nell’attuale temperie, la democrazia è l’ancora di salvezza, respinge la violenza, aiuta a ricostruire un ordine nel quale ognuno ha responsabilmente la propria libertà. La democrazia serve a favorire l’eguaglianza contro la discriminazione, il senso del limite all’abuso, il multilateralismo, fondato sul consenso e sul rispetto reciproco, al multipolarismo, gestito dalle potenze militari egemoni. Offrire il proprio contributo all’affermazione della democrazia , che garantisce dignità, sicurezza e il futuro di ciascuno di noi, è dovere di tutti. Un invito che ha trovato la sua concretezza nella spettacolare esibizione che ha chiuso la manifestazione: un concerto per flauti e coro delle classi quinte della scuola Primaria di Baiano, del “ – ”, . Il lavoro premiato, dedicato alla Costituzione e in particolare al diritto di voto, ha saputo raccontare con sensibilità e consapevolezza un momento fondamentale della nostra storia: la conquista del voto alle donne in Italia, simbolo di democrazia, inclusione e partecipazione.

Lo schieramento dei ragazzi, presentato dal dirigente prof. Pasquale Napolitano, ha illuminato la scena di bellezza, di entusiasmo giovanile, della fiducia che traspariva dalle espressioni di questi giovanissimi che hanno manifestato attaccamento ai valori evocati dalla Lectio di Violante. Il pubblico ha ascoltato incantato l’Inno alla Gioia, simbolo dell’Europa, e l’inno nazionale. I versi finali dell’inno cantato dai giovanissimi, “…Stringiamoci a coorte Siam pronti alla morte L’Italia chiamò”, ha toccato i cuori del pubblico presente suscitando anche una intensa emozione nelle autorità presenti che assistevano mantenendo una postura rispettosa e solenne, quasi in una posizione di militaresco attenti per uno spettacolo inaspettato che li ha positivamente sorpresi.