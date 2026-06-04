Baianese in orgoglio: Rosanna Conte nominata Cavaliere della Repubblica

Un prestigioso riconoscimento che rende orgogliosa l’intera comunità del Baianese. La dottoressa Rosanna Conte, originaria dell’Avellinese e da anni impegnata ai vertici della Polizia di Stato, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più importanti benemerenze conferite dal Presidente della Repubblica.

La nomina è stata ufficializzata in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Attualmente Rosanna Conte ricopre il prestigioso incarico di Dirigente della Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Venezia, ruolo di grande responsabilità in uno dei principali snodi strategici del Paese. La sua lunga carriera nella Polizia di Stato è caratterizzata da professionalità, competenza e spirito di servizio, qualità che le hanno consentito di distinguersi nel corso degli anni.

A darne notizia è stata anche la Questura di Venezia, che ha voluto esprimere le proprie congratulazioni alla dirigente per il prestigioso traguardo raggiunto. Un riconoscimento che premia non solo il percorso professionale, ma anche l’impegno costante al servizio delle istituzioni e della collettività.

Originaria del Baianese, Rosanna Conte rappresenta oggi un motivo di orgoglio per il territorio irpino. Il suo percorso testimonia come dedizione, sacrificio e senso dello Stato possano condurre a risultati di assoluto rilievo a livello nazionale.

L’onorificenza di Cavaliere della Repubblica viene conferita a cittadini che si sono distinti per meriti particolari nel campo delle istituzioni, del servizio pubblico, delle professioni e dell’impegno civile. Nel caso della dirigente della Polizia di Frontiera di Venezia, il riconoscimento assume un significato ancora più importante perché arriva al termine di anni di attività svolta con competenza e spirito di responsabilità.

Per il Baianese e per tutta l’Irpinia, ed in particolare per la cugina Rosa si tratta di una notizia che riempie di soddisfazione una comunità che vede una sua concittadina raggiungere uno dei più alti riconoscimenti dello Stato italiano, diventando esempio di dedizione, legalità e servizio verso il Paese.