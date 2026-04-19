Fede e storia ai piedi del Partenio: l’intervento dell’architetto Giovanni Petrillo

Si è svolto oggi il convegno “Fede e storia ai piedi del Partenio”, un momento di confronto e riflessione dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario del territorio.

Tra gli interventi più significativi, quello del presidente della Pro Loco “Rimettiamoci Insieme”, l’architetto Giovanni Petrillo, che ha illustrato un progetto innovativo volto a rendere la storia e la cultura locale più accessibili e coinvolgenti, soprattutto per le nuove generazioni.

Al centro della proposta, l’utilizzo di strumenti digitali capaci di offrire contenuti informativi in tempo reale, direttamente sui luoghi di interesse, senza la necessità di guide o supporti cartacei. Un sistema pensato per unire tradizione e innovazione, permettendo ai visitatori di conoscere il territorio in modo semplice, immediato e immersivo.

Particolare attenzione è stata dedicata all’inclusività, con la previsione di contenuti multilingua e supporti audio, utili a rendere l’esperienza fruibile anche a turisti stranieri e persone con diverse esigenze.

Nel suo intervento, Petrillo ha sottolineato anche l’importanza di valorizzare i luoghi meno conosciuti, spesso esclusi dai circuiti turistici ma fondamentali per la memoria collettiva e l’identità del territorio.

L’obiettivo, ha spiegato, è trasformare una semplice visita in un’esperienza consapevole, capace di raccontare non solo i luoghi, ma anche le storie, le tradizioni e la vita quotidiana che li caratterizzano.

Un progetto che guarda al futuro, senza dimenticare le radici, con l’intento di avvicinare soprattutto i giovani alla storia e alla cultura, utilizzando linguaggi e strumenti più vicini alla loro quotidianità.