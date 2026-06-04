Sperone, donato un defibrillatore alla comunità: un gesto concreto per la sicurezza dei cittadini

SPERONE – Una giornata all’insegna della solidarietà, della prevenzione e dell’impegno civico quella vissuta nel pomeriggio di oggi a Sperone, dove è stato ufficialmente consegnato un defibrillatore destinato alla comunità e collocato presso la palestra comunale.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Per la Storia”, che ha voluto offrire al paese uno strumento fondamentale per la tutela della salute e per gli interventi di emergenza. Alla cerimonia, svoltasi presso la sede della Pro Loco in piazza Luigi Lauro, hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, associazioni del territorio e cittadini.

Particolarmente apprezzato l’intervento del dottor Carlo Mascheri, che ha illustrato l’importanza del corretto utilizzo del defibrillatore e il ruolo determinante che questo dispositivo può avere nel salvare vite umane in caso di arresto cardiaco improvviso.

Successivamente il defibrillatore è stato affidato al gruppo basket dell’associazione Play Your Way, che provvederà alla sua installazione presso la palestra comunale, rendendolo disponibile per atleti, giovani e cittadini che frequentano la struttura sportiva.

A margine della manifestazione, Pasquale Muccio ha voluto esprimere il proprio ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: il presidente dell’Associazione “Per la Storia”, Mario Dell’Anno, per la donazione; il dottor Carlo Mascheri per il prezioso contributo medico; le associazioni Play Your Way e Piera Dance per la partecipazione; i tifosi dell’Avellino che hanno collaborato all’organizzazione; l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Sperone per il supporto logistico.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche a Elettro Canali, nella persona di Claudio, per il sostegno fornito all’iniziativa.

L’evento ha rappresentato un importante esempio di collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, dimostrando come l’unione delle forze possa tradursi in un beneficio concreto per l’intera collettività.

«Oggi abbiamo fatto qualcosa di importante per la nostra comunità», ha sottolineato Muccio, sintetizzando il significato di una giornata che lascia in eredità a Sperone non solo un presidio sanitario essenziale, ma anche un forte messaggio di responsabilità e attenzione verso il prossimo.