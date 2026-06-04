“​All’ombra ‘e nu castiell Antico”. Sirignano, quando il Castello Caravita era il salotto culturale del Sud: tra Caruso, Matilde Serao e le celebri camelie

​di Michele Pellegrino Acierno

​Ci sono luoghi in cui il tempo non si misura con il ticchettio degli orologi, ma con il profumo della terra, il fruscio di foglie secolari e l’eco di voci che hanno fatto la storia. Il Castello Caravita di Sirignano è uno di questi scrigni. Tra l’Ottocento e il Novecento, questa antica fortezza si spogliò delle sue austere vesti medievali per trasformarsi in un cenacolo d’arte e di bellezza senza eguali, un salotto a cielo aperto protetto dal verde dell’Irpinia. Qui, la generosa e illuminata ospitalità dei Principi di Sirignano seppe fondere la sublime solennità della grande cultura europea con l’eccentrica, vivace e calorosa quotidianità della vita di corte. Varcare il suo cancello significava entrare in un mondo sospeso, dove un accordo di pianoforte poteva mescolarsi al profumo di una camelia rara, al dondolio complice di un’altalena o al fruscio solenne di una veste cardinalizia. In questo scenario, Sirignano non era una semplice appendice della provincia, ma si imponeva come il vero fulcro culturale e nobiliare dell’intero Mandamento del Baianese, una terra di passaggio e di passioni, dove la storia locale si legava a doppio filo con i destini delle grandi capitali.

​Il sole del pomeriggio cominciava a calare dietro le colline del Baianese, filtrando tra le chiome del meraviglioso parco ornamentale voluto dai Principi. Quell’orto botanico privato era un vero e proprio vanto per la tenuta e per l’intero Mandamento: viuzze sinuose si snodavano tra piante esotiche, essenze rare e alberi d’alto fusto che i Caravita facevano giungere da ogni angolo del mondo. Ma il vero orgoglio del giardino erano le famose camelie. Candide, screziate, di un rosso vivido e carnoso; i nobili visitatori passeggiavano per i viali ammirando quelle fioriture perfette, che a Sirignano trovavano un microclima ideale per farsi ancora più belle, quasi a voler dimostrare la fertilità e la grazia di questa terra irpina.

​Proprio all’ombra di quei viali, seduta su una panchina in ferro battuto con un taccuino tra le mani, c’era lei: Matilde Serao. La grande scrittrice e giornalista, fondatrice de Il Mattino, era di casa a Sirignano. Con il suo sguardo acuto, la Serao osservava i presenti incrociare i calici. Fu tra quelle piante che raccolse l’ispirazione per le sue cronache mondane, immortalando lo spirito di un’epoca. Accanto a lei, intento a scambiare battute fulminanti, sedeva Salvatore Di Giacomo. Il sommo poeta e drammaturgo napoletano amava la frescura di Sirignano; si dice che proprio la quiete del parco e l’eleganza delle camelie gli ispirassero versi intrisi di quella malinconia e di quella melodia verista che lo resero immortale.

​Poco distante, con la tavolozza tra le dita, Edoardo Dalbono cercava di catturare la luce perfetta. Il celebre pittore della Scuola di Resina, profondamente stimato dai Caravita e raffinato intellettuale, amava dipingere en plein air nel parco, studiando il riflesso del sole sulle foglie lucide per imprimere sulla tela la grazia di quel paradiso.

​In quel quadro di vibrante mondanità, non mancava il tocco austero e solenne della fede. Davanti allo scalone monumentale del castello, a pochi passi dalla piazza e dalla Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, spiccava la porpora di eminenti prelati e alti dignitari della Chiesa. Tra gli ospiti più venerati che frequentavano i salotti dei Caravita c’era l’ombra spirituale del Cardinale Sisto Riario Sforza, l’indimenticato e caritatevole Arcivescovo di Napoli, legato alla famiglia da vincoli di profonda devozione e affetto. Poco più in là, alti prelati inviati della Santa Sede e abati mitrati giunti dalle storiche abbazie della regione — come la vicina Montevergine — passeggiavano conversando amabilmente con i padroni di casa. I Caravita, d’altronde, univano all’orgoglio nobiliare una profonda vicinanza alle istituzioni ecclesiastiche, e le visite di cardinali influenti — come il potente Cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, che in quegli anni muoveva i fili delle diplomazie pontificie e familiari — trasformavano il castello in un luogo dove i destini della terra si incrociavano con le benedizioni del cielo.

​Dai saloni del castello, intanto, le note di un pianoforte si diffondevano fin nel giardino, richiamando l’attenzione del clero e dei nobili. Era l’eco della grande tradizione musicale che i Principi protessero e diressero per generazioni. Il castello non era solo un luogo di svago, ma la prosecuzione ideale delle grandi istituzioni napoletane. Il Principe Giuseppe Caravita, infatti, era stato prima nominato Presidente del Regio Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella e, successivamente, Presidente della Commissione Amministratrice del Real Teatro di San Carlo. Sotto la sua guida, la vita musicale di Napoli visse una vera stagione d’oro. Anni prima, il grande maestro Gaspare Spontini, legato alla famiglia da profonda stima e figura monumentale della musica europea, aveva animato quelle stesse stanze con il suo genio. Ora, grazie al potere e all’amore dei Caravita per la lirica, i più grandi cantanti, orchestrali e compositori consideravano Sirignano il loro rifugio estivo, il luogo in cui si decidevano le sorti delle stagioni teatrali più importanti d’Europa, elevando il piccolo centro del Mandamento a capitale estiva della lirica.

​Su un’altra terrazza, la politica del Regno d’Italia e i ricordi del passato regime prendevano forma tra un sigaro e un caffè. Il Principe di Sirignano, forte della sua carica di Deputato e Senatore del Regno, accoglieva l’alta diplomazia, ministri e influenti uomini di Stato dell’epoca, insieme ai rappresentanti delle più illustri, storiche ed eccelse casate patrizie napoletane — i Pignatelli, i Colonna, i Sangro. Nobili ed ex ministri della vecchia corte borbonica si mescolavano ai nuovi politici dell’Italia unita: lì si discuteva di leggi, di alleanze e dello sviluppo del Mezzogiorno, alternando i doveri della nazione alle storiche battute di caccia nei boschi che incoronavano il Mandamento. Tra di loro, quasi a evocare lo spirito dei circoli letterari della prima metà dell’Ottocento, sembrava aleggiare l’ombra romantica di Giacomo Leopardi e Antonio Ranieri, i cui sodalizi napoletani avevano così fortemente influenzato e fecondato la cultura di queste terre.

​Ma all’improvviso, una risata tonante e inconfondibile rompeva la solennità dei discorsi politici, delle trame aristocratiche e delle riflessioni teologiche dei cardinali. Era Enrico Caruso. Il leggendario tenore, che a Sirignano amava ritrovare la schietta genuinità delle sue radici lontano dai riflettori del San Carlo, si stava godendo lo spettacolo più bizzarro e atteso della giornata.

​La folla dei nobili, dei poeti, dei ministri e persino i prelati in tonaca nera si accalcavano ridendo verso la grande altalena di legno sospesa a uno dei rami più robusti del giardino. Lì, immobile e fiera come una vera diva, c’era Gina, la scimmia mascotte del castello. Senza alcuna costrizione, il piccolo primate si spingeva da solo, oscillando sempre più in alto nel cielo irpino, emettendo gridolini di trionfo a ogni passata.

​Le risate raddoppiarono quando Gina, con mossa felina, sottrasse una sigaretta dimenticata su un tavolino da un barone distratto. Con la complicità di un cameriere che le accostò un fiammifero, la scimmia iniziò ad aspirare con aria d’intellettuale, espellendo il fumo dalle narici con la flemma di un vecchio saggio, dondolandosi pigramente sull’altalena sotto lo sguardo divertito dei porporati.

​Caruso applaudiva divertito a gran voce, Di Giacomo sussurrava una battuta arguta all’orecchio della Serao che annotava tutto sul suo taccuino, mentre Dalbono dava l’ultimo tocco di pennello alla sua tela, catturando sullo sfondo quel fumo leggero che si perdeva tra le camelie in fiore e l’imponenza delle mura secolari.

​Mentre l’imbrunire avvolgeva la tenuta, l’altalena di Gina continuava il suo moto regolare. Era la magia eterna di Sirignano: un microcosmo perfetto dove lo Stato, l’altare, la grande musica del San Carlo, la letteratura, la pittura e l’allegria più imprevedibile convivevano da secoli, e per sempre, all’ombra di quel castello antico che dominava, superbo e fiero, l’intero Mandamento.