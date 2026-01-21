Baiano, il Circolo “L’Incontro” celebra il Giorno della Memoria con un Forum culturale

Anche quest’anno il Circolo socio-culturale L’Incontro rinnova il suo impegno nel celebrare il Giorno della Memoria con un appuntamento di riflessione, cultura e partecipazione collettiva.

L’iniziativa si terrà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 18.00, presso la Sala del Circolo “L’Incontro”, in via L. Napolitano a Baiano.

A introdurre i lavori sarà Carlo Melissa, mentre il Forum sarà coordinato da Gianni Amodeo e Giusy De Laurentis.

Gli interventi

Interverranno:

Antonio Tulino , già funzionario del Ministero delle Finanze

Giuseppe Macario , avvocato del Foro di Avellino

Antonio Caccavale, già docente dell’Ipsar “Carmine Russo” di Cicciano

Ad arricchire il momento di riflessione, la partecipazione dei poeti Paola Miele e Franco Scarpa, con letture dedicate alla memoria, alla coscienza storica e al valore del ricordo.

Musica e memoria

Previsti anche intermezzi musicali a cura di Andrea Bellofatto, che accompagnerà l’incontro con la sua fisarmonica, offrendo momenti di intensa suggestione emotiva.

Un impegno che dura dal 2001

Il Circolo “L’Incontro”, fin dall’istituzione ufficiale del Giorno della Memoria – approvata dal Parlamento nel luglio del 2000 – promuove iniziative dedicate ogni 27 gennaio. Dal 2001, Forum, dibattiti e cineforum hanno rappresentato un appuntamento fisso, volto a mantenere viva la memoria storica e a trasmettere alle nuove generazioni il valore del ricordo come strumento di consapevolezza civile.

Un appuntamento che si conferma, anno dopo anno, come uno spazio aperto di confronto, cultura e responsabilità collettiva.u