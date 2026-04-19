Ercolano, accordo per il campo largo con Antonietta Garzia candidata sindaco. Buonajuto: “Centrosinistra unito vince, Casa Riformista centrale. In bocca al lupo ad Antonietta”

Si è definito l’accordo politico per il “campo largo” a Ercolano, che vedrà Antonietta Garzia candidata sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative. Una sintesi politica significativa che porta all’unità tutte le forze dell’area progressista, rendendo Ercolano una delle pochissime realtà in cui il centrosinistra si presenta compatto, senza divisioni o defezioni. Un risultato politico rilevante che rappresenta un segnale chiaro anche in ottica nazionale, dimostrando come l’unità possa essere la chiave per costruire una proposta credibile e vincente.

“L’accordo raggiunto a Ercolano è una notizia importante, una delle poche realtà in cui si è riusciti davvero a compattare il campo largo – ha dichiarato Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista – Dove il centrosinistra è unito ed è in grado di vincere. Lo dimostrano i risultati amministrativi e lo dimostra oggi anche la capacità di costruire una sintesi ampia e condivisa attorno a una candidatura autorevole come quella di Antonietta Garzia”.

“Ercolano – prosegue Buonajuto – rappresenta un modello politico che va rafforzato e replicato. Se vogliamo essere competitivi anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare per consolidare il campo largo, superando divisioni e personalismi e mettendo al centro i programmi e le esigenze dei cittadini. Casa Riformista ha avuto e continuerà ad avere un ruolo centrale in questo percorso. Siamo un tassello fondamentale per la costruzione di un centrosinistra moderno, credibile e capace di governare. Il nostro contributo sarà determinante non solo a Ercolano, ma in tutto il territorio. In bocca al lupo ad Antonietta Garzia – conclude Buonajuto – Sono certo che sarà una guida solida e competente per la città, dando continuità al percorso di crescita avviato in questi anni, raccogliendone i frutti e migliorando Ercolano per il bene collettivo”.