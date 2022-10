Baiano -Fratelli d’Italia si congratula con Cirielli per la nomina a viceministro

Gli iscritti e simpatizzanti tutti di Fratelli d’Italia del Baianese si congratulano con l’on.le Edmondo Cirielli per il prestigioso incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio On.le Giorgia Meloni, di Viceministro degli Esteri.

Sicuri e certi delle capacità dell’on.le Cirielli per l’incarico ricevuto, con la sua figura adesso in Europa e non solo abbiamo di certo rafforzato la nostra immagine di Nazione. Le facciamo noi tutti Tanti Auguri di buon lavoro e quanto prima contiamo di averla nel nostro territorio per rinnovare e rafforzare la nostra azione politica. (Comunicato stampa)