Baiano – Festa in casa Fusco/Fiordellisi: la piccola Ersilia è finalmente a casa

Dopo una lunga attesa, la “piccola guerriera” nata il 26 maggio è tornata tra le braccia della sua famiglia

Baiano, 5 luglio 2025 – Oggi è un giorno di gioia immensa in casa Fusco-Fiordellisi: dopo settimane di forza, attesa e speranza, la piccola Ersilia Fusco, nata lo scorso 26 maggio, è finalmente tornata a casa, tra le mura che l’hanno aspettata con amore e trepidazione.

Un ritorno carico di emozione per i genitori, Sabatino Fusco e Santa Fiordellisi, che hanno accolto la loro bambina come un dono prezioso, una vera e propria guerriera, capace di affrontare con tenacia i suoi primi giorni di vita. Un cammino non facile, ma illuminato da un amore profondo e instancabile.

Il rientro di Ersilia nella sua casa segna l’inizio di una nuova fase: quella della normalità, del calore domestico, delle prime coccole nel lettino preparato con cura, delle notti piene d’amore. Ogni stanza adesso profuma di futuro, di speranza e di quella felicità autentica che solo un neonato sa regalare.

Oggi a Baiano si festeggia non solo la nascita, ma il ritorno alla vita quotidiana di una bambina che ha già insegnato tanto a chi le vuole bene. Benvenuta a casa, Ersilia.